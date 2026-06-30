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Квартиру Артемия Лебедева в Киеве купила компания-производитель БПЛА

Входящая в структуру производителя дронов «Генерал Черешня» компания приобрела недвижимость блогера за $301 тыс.

Источник: Аргументы и факты

Конфискованную в пользу Украины квартиру российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Киеве купила украинская компания по производству БПЛА «Генерал Черешня», сообщил Фонд госимущества страны.

«Трехкомнатная двухуровневая квартира площадью 138,5 кв. м, расположенная в историческом центре Киева с видом на Золотые Ворота, нашла нового владельца по результатам открытых конкурентных торгов», — говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

Сообщается, что недвижимость была продана на аукционе за $301 тыс., покупателем стало ООО «Центр исследований беспилотных систем», входящий в структуру «Генерал Черешня».

Ранее Фонд госимущества Украины сообщил, что 30 июня на торги выставят две квартиры Артемия Лебедева в Киеве — в Шевченковском и Голосеевском районах.

Напомним, в начале 2023 года украинские власти ввели персональные санкции против 119 граждан России и Украины, в том числе в отношении Артемия Лебедева. В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства его имущество на Украине.

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