Из Кот-д’Ивуара под Шебекино

В Орловской области изменения на рынке труда не столь заметны, но в сравнении двух полных годов и нескольких месяцев 2026-го — ощутимы. По данным департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости региона, в 2024 году на Орловщине утвердили заявки от 14 работодателей на привлечение 717 иностранных работников, в полном 2025-м — 17 заявок почти на 1 тыс. человек, а по состоянию на апрель — уже 13 заявок на 505 работников только за первые месяцы года По данным региональных властей, одновременно количество оформленных разрешений на работу в рамках квоты увеличилось с 307 в 2025 году до 505 — в 2026-м. Визовые иностранные работники на Орловщина привлекаются преимущественно из Индии, Китая, Вьетнама, Шри-Ланки и Туркменистана. Основной спрос формируется в обрабатывающей промышленности и общественном питании, но конкретные работодатели не раскрываются.