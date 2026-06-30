Сто лет работе не помеха: Александр Зацепин рассказал, как детское увлечение стало делом всей жизни

В новом театральном сезоне состоится премьера мюзикла «Иван Васильевич меняет профессию» композитора Александра Зацепина. На встрече с участниками специальной военной операции в Центральном доме Российской Армии корреспондент «Вечерней Москвы» расспросил Александра Зацепина о его новых проектах и рабочих планах.
Выступая перед участниками специальной военной операции, Александр Сергеевич вспоминал годы Великой Отечественной войны и свою армейскую службу.
— Я очень хотел воевать. Все мальчишки в то время были очень патриотично настроены, хотели на фронт, и почему-то нам было не страшно, — рассказывает Александр Зацепин. — Но к нам пришел один генерал, который отбирал людей в Тюменское пехотное училище, и сказал мне: «Зацепин, пойдешь учиться в пехотное училище. Ты доволен?». Я ответил, что нет. Он удивился, мол, не хочешь быть советским офицером? А я отвечаю: «А разве позорно быть советским солдатом?». Но генерал утвердительно припечатал: «Все равно пойдешь учиться!». В итоге меня лишили возможности повоевать.
После войны Александр Зацепин служил в Новосибирске, в Ансамбле песни и пляски Западно-Сибирского военного округа, играл в джаз-оркестре. Как раз в то время в газете «Правда» вышла статья члена Политбюро ЦК ВКП (б) Андрея Жданова про космополитизм в музыке, в которой автор ругал композитора Вано Мурадели.
— И оркестр наш разогнали, хотя в статье ни слова не было про джаз. Но перестраховались. И мне сказали: бери балалайку — будешь играть на ней. А до этого я играл только на рояле и аккордеоне, — усмехается артист.
Музыка или техника.
В детстве и юности Саша Зацепин даже и не предполагал, что станет композитором, хотя родители отдавали его учиться в музыкальную школу.
— Семь лет изучал теорию, сольфеджио. В 12 лет я сочинил печальную мелодию, играл ее на рояле, а сидевшая рядом бабушка заплакала… Но родители не хотели, чтобы я был музыкантом, настаивали, чтобы получил нормальную профессию. Да и меня самого больше привлекали технические специальности, — говорит композитор.
Еще он в детстве занимался акробатикой, мог долго стоять на одной руке на перекладине футбольных ворот. Научился делать сальто, записался в акробатическую секцию. Еще занимался на бесплатных курсах трактористов. И на два месяца его даже посылали в колхоз работать.
— И пахал, получал удовольствие. Нам давали котелок с супом и большую кость с мясом. Это была вся еда, но меня устраивало. Так что в то время я занимался чем угодно, но не музыкой.
Начинается с малого.
Позже Александр Зацепин собрал небольшой оркестр, где, кроме него, были трубач, саксофонист, барабанщик и тромбонист.
— Я играл на рояле, мы репетировали у меня дома, сделали программу и играли в школе, устраивали танцы. Ведь тогда, кроме патефона, ничего не было. А мы играли вживую, бесплатно, ради удовольствия, — продолжает композитор.
Александр Сергеевич вспоминал и командира взвода, старшего лейтенанта Евгения Матвеева, который стал известным актером.
Зачем переснимают советскую классику.
— Он организовал творческий коллектив, где я аккомпанировал. И благодаря этому меня оставили потом служить в ансамбле песни и пляски. После армии я работал концертмейстером в филармонии, ездил с концертами по городам, — рассказывает артист.
И уже в это время он всерьез задумался о поступлении на композиторское отделение консерватории, но туда не принимали без музыкального училища. Вот и пошел получать образование.
Кино, да и только.
Александр Зацепин работал со многими киностудиями и с разными режиссерами. Как признается композитор, самой интересной работа была с Леонидом Гайдаем.
— С ним я любил экспериментировать, что-то придумывать. Музыка в кино — специфическая. Она зависит от сценария, от того как актер сыграет, как режиссер видит фильм. Любая музыка к картине не подойдет. У Гайдая в кино были эксцентрика, шутки, юмор. Приходилось многое додумывать. Тогда компьютеров не было, чтобы взять, например, звонок трамвая, сигнал автобуса, гудок паровоза. На Новом Арбате был военторг, я заходил туда, в отдел для охотников, и покупал свистульки с криками рябчиков, уток. И музыка получалась юмористическая, — рассказывает Александр Зацепин. — А вот с Михаилом Калатозовым получалась иная музыка — серьезная.
По словам композитора, песни и танцевальные мелодии для фильма пишут заранее, когда еще даже неизвестно, кто будет сниматься.
— А остальная музыка пишется, когда фильм монтируется, ведь я должен видеть, как получилась сцена. И музыка пишется так, чтобы расставить нужные акценты, — объясняет он.
Интересен и тот факт, что в советское время песни из фильмов сразу становились популярными.
— Например, ныне уже никто не вспомнит фильм «Отважный Ширак» 1976 года, выпущенный на «Таджикфильме», а песню «Волшебник-недоучка» знают все, — улыбается композитор.
Секрет прост.
В последние несколько лет Александр Зацепин перестал писать музыку для кино. Он занимается мюзиклами, которые ставят в театре «Планета Зацепина».
— У нас были поставлены четыре мюзикла: «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золушка» и «Путешествие Маленького принца». А еще я написал для Большого театра балет «Принцесса Турандот», — рассказывает Александр Зацепин. — А сейчас идет подготовка мюзикла «Иван Васильевич меняет профессию». Туда войдет несколько песен из кинофильма, а также новые композиции.
Секрет своего долголетия Александр Зацепин объясняет просто: всю жизнь он занимался только любимым делом.
— Кроме работы, надо заниматься тем, что любишь. И за здоровьем следить, все делать в меру. Мне 100 лет, и мне хочется работать. Я тоже не хочу умирать. Не горюйте! Нужно, чтобы было хорошее настроение. Случилось что-то плохое — забудьте про это. Живите настоящим! — дает наставление народный артист.
ДОСЬЕ.
Александр Сергеевич Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. Известный композитор, написавший музыку ко многим популярным фильмам, в числе которых «Кавказская пленница» (1967), «Бриллиантовая рука» (1969), «12 стульев» (1971), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). В 2003 году ему было присвоено звание «Народный артист России», в 2025-м — «Герой Труда».