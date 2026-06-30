Сто лет работе не помеха: Александр Зацепин рассказал, как детское увлечение стало делом всей жизни

— Я очень хотел воевать. Все мальчишки в то время были очень патриотично настроены, хотели на фронт, и почему-то нам было не страшно, — рассказывает Александр Зацепин. — Но к нам пришел один генерал, который отбирал людей в Тюменское пехотное училище, и сказал мне: «Зацепин, пойдешь учиться в пехотное училище. Ты доволен?». Я ответил, что нет. Он удивился, мол, не хочешь быть советским офицером? А я отвечаю: «А разве позорно быть советским солдатом?». Но генерал утвердительно припечатал: «Все равно пойдешь учиться!». В итоге меня лишили возможности повоевать.