Американский конгрессмен объяснил многомесячное отсутствие на работе депрессией

Член Палаты представителей Конгресса США Том Кейн вернулся к исполнению своих обязанностей после четырехмесячного отсутствия. Политик в своем выступлении пояснил, что причиной длительного перерыва стало лечение от депрессии.
По словам конгрессмена, изначально он планировал пройти лишь серию медицинских обследований, однако по рекомендации врачей был переведен на стационарное лечение. Кейн поблагодарил избирателей и коллег за поддержку и выразил надежду, что открытое признание важности психиатрической помощи поможет другим людям, столкнувшимся с подобными трудностями, своевременно обратиться к специалистам.
— Я рад, что принял помощь, потому что сегодня стою перед вами более здоровым, сильным, и я воодушевлен возвращением на работу, которую люблю, — передает слова Кейна портал C-Span.
Ранее член Палаты представителей США от федерального округа Колумбия Элеонора Холмс Нортон, которую подозревают в деменции, стала жертвой мошенников: они представились уборщиками в ее доме. Конгрессвумен указана в полицейских отчетах как подозреваемая в деменции, за ней следит опекун, который отсутствовал дома в момент ограбления.