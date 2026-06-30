Американский конгрессмен объяснил многомесячное отсутствие на работе депрессией

По словам конгрессмена, изначально он планировал пройти лишь серию медицинских обследований, однако по рекомендации врачей был переведен на стационарное лечение. Кейн поблагодарил избирателей и коллег за поддержку и выразил надежду, что открытое признание важности психиатрической помощи поможет другим людям, столкнувшимся с подобными трудностями, своевременно обратиться к специалистам.