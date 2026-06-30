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Волгоградская область 30 июня подверглась атаке БПЛА

Сегодня, 30 июня, Волгоградская область подверглась атаке украинских БПЛА. Об этом сообщили вечером.

Сегодня, 30 июня, Волгоградская область подверглась атаке украинских БПЛА. Об этом сообщили вечером в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что всего над регионами России перехвачен и уничтожен 121 украинский БПЛА.

— В период с 7.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.

Напомним, о возможном ударе БПЛА жителей региона сегодня утром предупреждали в 7:08. Горожан в очередной раз попросили сохранять спокойствие и при этом соблюдать простые меры предосторожности.

Изображение создано при помощи ИИ.

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