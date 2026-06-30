Италия заблокировала долгосрочную военную помощь Североатлантического альянса (НАТО) для Украины на 2027 год. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По информации газеты, постоянные представители стран альянса поддержали пункт проекта декларации саммита в Анкаре о выделении Киеву 70 миллиардов евро в 2026 году на вооружение, поддержку и подготовку военных.
Первоначально в документе также планировалось зафиксировать обязательство сохранить финансирование в 2027 году «как минимум на сопоставимом уровне». Однако Италия выступила против закрепления таких обязательств на следующий год.
Следующее заседание постоянных представителей НАТО запланировано на 2 июля. На нем страны альянса попытаются согласовать текст перед саммитом, который пройдет 7−8 июля, говорится в материале.
Также СМИ писали, что на саммите Североатлантического альянса, который пройдет 7−8 июля в турецкой Анкаре, вероятно, обсудят планы объединения по поводу конфликта с Россией.
Европейские страны, по мнению журналистов Foreign Policy, надеются, что саммит Североатлантического альянса в Анкаре пройдет скучно и там не произойдут какие-либо сюрпризы на фоне натянутых отношений НАТО с текущей администрацией Соединенных Штатов.