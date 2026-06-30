В Калининграде очереди на АЗС: бензин заканчивается, власти просят не паниковать

В Калининградской области уже больше недели сохраняется напряжённая ситуация с топливом: на многих АЗС — пустые колонки, очереди растягиваются на сотни метров, а водители жалуются на многочасовое ожидание.
Власти признали проблему. Губернатор Алексей Беспрозванных назвал ситуацию «действительно непростой» и заявил, что для стабилизации «необходимо время». На встрече с вице-премьером Александром Новаком в Москве он договорился об увеличении поставок. По словам губернатора, «президент лично включен в работу по стабилизации топливной ситуации в стране».
С 25 июня в регионе действуют временные ограничения на продажу топлива: в один бак можно залить не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Это связано с резким скачком спроса — потребление выросло почти в два раза. Ряд небольших заправок прекратили обслуживание населения, некоторые работают только с юридическими лицами, которые заправляют общественный или спецтранспорт.
Приоритет — обеспечить топливом общественный транспорт, экстренные службы и сельхозтехнику, так как у аграриев начинается уборочная.
В правительстве РФ заверили, что все крупные поставщики осуществляют морские поставки дизеля и бензина, а НПЗ работают на максимальной загрузке. Введён полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. В помощь по доставке топлива компания «Лукойл» направила в регион два дополнительных бензовоза.
Автомобилистам советуют не создавать искусственный ажиотаж и не закупать топливо впрок. Следить за наличием бензина на заправках можно в реальном времени на карте сервиса «ГдеБЕНЗ» — там водители анонимно отмечают, есть ли топливо на конкретной АЗС.
И пока большинство заправок светится «красным» — бензина почти нигде нет.