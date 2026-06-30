В Калининграде очереди на АЗС: бензин заканчивается, власти просят не паниковать

С 25 июня в регионе действуют временные ограничения на продажу топлива: в один бак можно залить не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Это связано с резким скачком спроса — потребление выросло почти в два раза. Ряд небольших заправок прекратили обслуживание населения, некоторые работают только с юридическими лицами, которые заправляют общественный или спецтранспорт.