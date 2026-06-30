Белорусский дефектолог сказала, за какой срока восстанавливается речь после инсульта

Учитель-дефектолог отделения медицинской реабилитации Минского областного центра медреабилитации «Загорье» Алеся Деревянко рассказала YouTube-каналу «Смотри и живи», как быстро и в какой мере восстанавливается речь после инсульта.
Специалист отмечет индивидуальный характер восстановления. Скажем, при легких формах инсульта Деревянко может спрогнозировать, что через полгода пациент справиться со всеми нарушениями. А вот при тяжелых формах процесс восстановления нередко затягивается на несколько лет.
«И не всегда родственники готовы с этим смириться. Первое время у них есть запал, потом он пропадает. Я каждый раз говорю: вас ждет очень большой ежедневный труд. Если вы думаете, что приехали на реабилитацию и все быстро решится, то это абсолютно не так», — отмечает учитель-дефектолог.
Потому в сложных случаях весьма важна мотивация пациента, более ранее включение в реабилитацию, работа с логопедом-афазиологом (причем спикер советует начинать, как только пациент пришел в себя и стал стабилен — как правило, с третьего дня после катастрофы организма). Также Алеся Деревянко прокомментировала мнение, что если нет значительного прогресса от первого года занятий, то нет смысла их продолжать:
«Конечно, самые яркие достижения наблюдаются в первый год. Но мозг нейропластичен. Достижения будут, просто они будут не такими яркими. По крупинкам пациент будет добиваться результата. И за каждую крупинку стоит бороться».
При этом специалист напомнила:
«Если год прошел и мы больше ничего не делаем, пациент когнитивно начинает деградировать, откатывается назад».
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