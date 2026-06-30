Белорусский дефектолог сказала, за какой срока восстанавливается речь после инсульта

«И не всегда родственники готовы с этим смириться. Первое время у них есть запал, потом он пропадает. Я каждый раз говорю: вас ждет очень большой ежедневный труд. Если вы думаете, что приехали на реабилитацию и все быстро решится, то это абсолютно не так», — отмечает учитель-дефектолог.