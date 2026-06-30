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Врачи нашли червя в голове мужчины, которого пытались лечить от рака

Медики полагают, что мужчина мог заразиться ленточным червем, деля еду и пользуясь одним санузлом с инфицированным человеком.

Источник: Freepik

В Испании врачи обнаружили ленточного червя в мозгу 60-летнего пациента, госпитализированного с подозрением на рак, пишет People в материале, который перевел aif.ru.

По информации СМИ, мужчина обратился к медикам с жалобами на усиливавшуюся в течение двух недель головную боль и незначительные изменения в поведении.

В ходе МРТ головного мозга врачи выявили множественные очаги поражения с отеком и изначально сочли их проявлениями метастатического рака. Однако при дальнейшем обследовании пациента метастазов в других частях его тела не оказалось.

При повторном МРТ медикам удалось обнаружить в пораженных участках головки ленточных червей.

Мужчине диагностировали нейроцистицеркоз — заболевание, вызываемое свиным ленточным червем Taenia solium. Пациента успешно вылечили противопаразитарными препаратами.

Медики выяснили, что мужчина не был в регионах, где обычно фиксируют случаи заражения этим паразитом. Однако он много лет работал на стройке с людьми, приехавшими из таких регионов.

Врачи полагают, что мужчина мог заразиться ленточным червем, деля еду и пользуясь одним санузлом с инфицированным человеком.

Ранее сообщалось, что нейроцистицеркоз диагностировали у мужчины, который большую часть жизни ел на завтрак слегка приготовленный бекон.