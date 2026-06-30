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Власти Ростовской области опровергли слухи о подвозе грязной воды в Красный Крым

В хуторе Красный Крым без водоснабжения остаются жители четырех улиц.

Источник: Комсомольская правда

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная опровергла слухи о подвозе грязной воды жителям хутора Красный Крым. Об этом она написала в своих социальных сетях.

— В сети распространяется недостоверная информация о качестве питьевой воды. Машины для подвоза прошли полную дезинфекцию, а саму воду строго контролируют специалисты, — подчеркнула руководитель министерства.

Сейчас подача воды восстановлена почти во всем населенном пункте. Перебои сохраняются лишь на четырех улицах. Туда регулярно отправляют проверенные автоцистерны.

Отключения начались в Красном Крыму семь дней назад. Причиной проблем стала авария на подводящих сетях и поломка оборудования насосной станции. Из-за этого хуторяне массово жаловались властям.

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