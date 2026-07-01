Открыт прием заявок на стажировки «ГосСтарт» для молодежи

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.
Программа реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и направлена на профессиональную подготовку и отбор кадров для федеральных государственных органов.
Федеральный этап предоставляет участникам уникальную возможность получить практический опыт работы в федеральных государственных органах, изучить принципы и механизмы функционирования системы государственного управления на федеральном уровне, а также приобрести востребованные профессиональные компетенции под руководством опытных наставников.
Участниками могут стать граждане России от 18 до 35 лет, которые на момент стажировки являются студентами 4 курса, государственными гражданскими или муниципальными служащими, работниками организаций, подведомственных исполнительным органам субъектов Федерации или органам местного самоуправления, а также федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Стажировка пройдет со 2 по 16 октября 2026 года в Москве. Проезд осуществляется за счет реализации сертификата от программы «Больше, чем путешествие», а проживание обеспечивается принимающей стороной.
По итогам федерального этапа будет сформирован список из 50 лучших стажеров, которые получат постсопровождение и индивидуальные планы развития.
Регистрация открыта до 31 июля 2026 года. Подать заявку можно на платформе ФГАИС «Молодежь России».