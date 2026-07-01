Открыт прием заявок на стажировки «ГосСтарт» для молодежи

Участниками могут стать граждане России от 18 до 35 лет, которые на момент стажировки являются студентами 4 курса, государственными гражданскими или муниципальными служащими, работниками организаций, подведомственных исполнительным органам субъектов Федерации или органам местного самоуправления, а также федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.