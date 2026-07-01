Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открыт прием заявок на стажировки «ГосСтарт» для молодежи

Продолжается прием заявок на участие в федеральном этапе «ГосСтарт. Стажировки» Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и направлена на профессиональную подготовку и отбор кадров для федеральных государственных органов.

Федеральный этап предоставляет участникам уникальную возможность получить практический опыт работы в федеральных государственных органах, изучить принципы и механизмы функционирования системы государственного управления на федеральном уровне, а также приобрести востребованные профессиональные компетенции под руководством опытных наставников.

Участниками могут стать граждане России от 18 до 35 лет, которые на момент стажировки являются студентами 4 курса, государственными гражданскими или муниципальными служащими, работниками организаций, подведомственных исполнительным органам субъектов Федерации или органам местного самоуправления, а также федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Стажировка пройдет со 2 по 16 октября 2026 года в Москве. Проезд осуществляется за счет реализации сертификата от программы «Больше, чем путешествие», а проживание обеспечивается принимающей стороной.

По итогам федерального этапа будет сформирован список из 50 лучших стажеров, которые получат постсопровождение и индивидуальные планы развития.

Регистрация открыта до 31 июля 2026 года. Подать заявку можно на платформе ФГАИС «Молодежь России».