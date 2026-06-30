Шахматисту Есипенко нравится, как играет сборная Норвегии на ЧМ

«За кого я еще болею на этом чемпионате мира, тоже довольно нишевое, это Норвегия. Мне Холанд очень нравится, Эдегор, и в целом мне [сборная Норвегии] нравится — они интересно играют. По-моему, они 28 лет не были на чемпионатах мира, и сейчас мне очень нравится, как они играют, — сказал Есипенко. — Я верю в Норвегию, но следующий матч у них с Бразилией. Наверно, бразильцы выиграют».