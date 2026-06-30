Шахматисту Есипенко нравится, как играет сборная Норвегии на ЧМ

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная Норвегии по футболу интересно играет на чемпионате мира, при том что команда не участвовала в мировых первенствах почти 30 лет. Такое мнение высказал ТАСС шахматист Андрей Есипенко.
Футболисты сборной Норвегии со счетом 2:1 обыграли команду Кот-д’Ивуара в матче 1/16 финала чемпионата мира.
«За кого я еще болею на этом чемпионате мира, тоже довольно нишевое, это Норвегия. Мне Холанд очень нравится, Эдегор, и в целом мне [сборная Норвегии] нравится — они интересно играют. По-моему, они 28 лет не были на чемпионатах мира, и сейчас мне очень нравится, как они играют, — сказал Есипенко. — Я верю в Норвегию, но следующий матч у них с Бразилией. Наверно, бразильцы выиграют».
В последний раз сборная Норвегии выступала на чемпионате мира в 1998 году, дойдя до ⅛ финала, где уступила итальянцам (0:1).