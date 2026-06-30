Правозащитница Файрушина объяснила, почему торговлю людьми трудно доказать в суде

Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми и принудительным удержанием, сталкивается с серьезными юридическими препятствиями. Основной проблемой является дефицит вещественных доказательств, которые могли бы стать основой для обвинительного заключения. Об этом заявила представитель правозащитной организации «Альтернатива» Арина Файрушина.
Эксперт отметила, что злоумышленники часто используют методы психологического давления, шантажа и запугивания, что усложняет сбор свидетельских показаний. Нередко возникают ситуации, когда показания потерпевших прямо противоречат позиции подозреваемых, а отсутствие объективных улик делает передачу дела в суд практически невозможной.
— Жертвами принудительной эксплуатации часто становятся представители уязвимых слоев населения. Такие люди не пишут заявления на злоумышленников, — передает слова Файрушиной News.ru.
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