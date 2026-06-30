Блогерша из РФ помещена в иммиграционный центр в США

«Слава богу, есть связь с ней, мы каждый день с ней общаемся, и она держится, она старается быть сильной», — заявила Мария Ларькина. Телефон блогерши остался у её подруги, которая сейчас ведет аккаунт и публикует сообщения с просьбами о помощи.