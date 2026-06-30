Блогерша из РФ помещена в иммиграционный центр в США

Популярная российская блогерша Евдокия Ларькина, известная под псевдонимом evdklar, задержана в США. Девушку поместили в центр временного содержания для нелегальных иммигрантов в штате Луизиана, сообщила в соцсетях её мать Мария Ларькина.
По словам матери, задержание произошло в конце мая. С тех пор Евдокию несколько раз переводили из одного учреждения в другое. В настоящее время она содержится в иммиграционном центре на территории Луизианы.
«Слава богу, есть связь с ней, мы каждый день с ней общаемся, и она держится, она старается быть сильной», — заявила Мария Ларькина. Телефон блогерши остался у её подруги, которая сейчас ведет аккаунт и публикует сообщения с просьбами о помощи.
На странице девушки близкие отмечают, что задержание произошло, несмотря на наличие у неё грин-карты — документа, дающего право на постоянное проживание и работу в США. Сама Ларькина во время видеозвонка 21 июня рассказала, что была задержана Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) 20 июня.
Подруги и родственники блогерши продолжают обращаться к общественности за поддержкой. Адвокаты девушки занимаются её делом, однако сроки освобождения пока неизвестны.
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