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Волгоград встретил автомарафон «южного» маршрута патриотической акции

Участники пробега посетили музей-панораму «Сталинградская битва» и Мамаев курган.

30 июня в областной центр прибыли участники автопробега патриотической акции «Города-герои — города Героев. Дорогами народных ополченцев», сообщает администрация Волгограда.

Это лишь часть автолюбителей, участвующих в необычном автопробеге — те, кто двигается по маршруту «южный». Всего же пробег включает три маршрута — южный, западный и северный, а также объединяет 18 регионов России и шесть — Беларуси, включая 11 городов-героев. Участниками этого автомарафона стали 16 экипажей, стартовавших из столицы в День памяти и скорби на машинах отечественного производства.

В Волгограде автолюбители, как и планировали, осмотрели музей-панораму «Сталинградская битва» и Мамаев курган.

А накануне 22 июня по обратному пути — из Волгограда в столицу волонтеры доставили частицу Вечного огня.