Волгоград встретил автомарафон «южного» маршрута патриотической акции

Это лишь часть автолюбителей, участвующих в необычном автопробеге — те, кто двигается по маршруту «южный». Всего же пробег включает три маршрута — южный, западный и северный, а также объединяет 18 регионов России и шесть — Беларуси, включая 11 городов-героев. Участниками этого автомарафона стали 16 экипажей, стартовавших из столицы в День памяти и скорби на машинах отечественного производства.