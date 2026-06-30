В работе ВКонтакте в России произошел сбой 30 июня

Социальная сеть ВКонтакте (VK) перестала работать у пользователей в России 30 июня 2026 года. В работе соцсети произошел массовый сбой, в результате которого люди жалуются на долгую загрузку как десктопного сайта, так и мобильного приложения. Об этом стало известно из данных сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector.
Согласно информации сервиса, значительных перебоев в работе ВКонтакте не наблюдается, однако на протяжении всего дня 30 июня поступали жалобы от пользователей о проблемах с работой приложения и сайта.
Всплеск жалоб зафиксирован после 22:00 по московскому времени. Всего за день поступило свыше 1,3 тыс. обращений от пользователей без конкретной привязки к региону — жалобы шли со всей страны. В основном жалуются в целом на функциональность и загрузку стартовых страниц сайта и приложений, но есть и сообщения о плохой работе уведомлений.
Ранее KP.RU сообщил, что 25 июня Apple удалила из своего онлайн-магазина все приложения сервисов VK, а также Mail.ru и Дзен.