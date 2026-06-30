В работе ВКонтакте в России произошел сбой 30 июня

Всплеск жалоб зафиксирован после 22:00 по московскому времени. Всего за день поступило свыше 1,3 тыс. обращений от пользователей без конкретной привязки к региону — жалобы шли со всей страны. В основном жалуются в целом на функциональность и загрузку стартовых страниц сайта и приложений, но есть и сообщения о плохой работе уведомлений.