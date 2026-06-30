Эдегор повторил редкое достижение ЧМ, покорявшееся Беланову

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Норвегии по футболу Мартин Эдегор повторил достижение чемпионатов мира, которое до этого покорялось лишь двум игрокам.
Эдегор сделал голевую передачу в матче 1/16 финала против команды Кот-д’Ивуара (2:1). Он отметился ассистами в каждой из первых трех игр на мировых первенствах. До него подобное удавалось советскому футболисту Игорю Беланову (1986) и экс-игроку сборной Германии Михаэлю Баллаку (2002).
Эдегору 27 лет, он выступает за английский «Арсенал». С командой он стал чемпионом Англии и победителем суперкубка Англии. По ходу карьеры полузащитник выступал в чемпионатах Норвегии, Испании и Нидерландов.