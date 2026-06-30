Россиянка оказалась в тайской психбольнице из-за кражи собачьего корма в храме

Правоохранительные органы задержали 31-летнюю бездомную россиянку, которая проникла в храм на Пхукете, чтобы украсть собачий корм у настоятеля. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил aif.ru со ссылкой на сообщество русскоязычных жителей Таиланда.
По информации сообщества, женщина приехала из Новороссийска в Таиланд в ноябре 2025 года. Сначала она снимала номер в гостинице, но когда деньги закончились, оказалась на улице. Она нашла временное пристанище в одном из местных ресторанов, однако своим поведением она пугала гостей, поэтому ее прогнали.
Проведя четыре дня на улице, ночью она проникла на территорию храма Ват Саванг Аром. В доме настоятеля она заглянула в его сумку, чтобы украсть собачий корм.
Ее задержали и обвинили в попытке кражи и незаконном проникновении в жилье. Женщину доставили в участок, но из-за агрессивного и неадекватного поведения ее перевели в психиатрическое отделение больницы Вачира. Волонтеры связались с ее знакомыми и родственниками, которые находятся за пределами страны, передает Aif.ru.
Днем ранее Telegram-канал Baza сообщил о 31-летней Анне У. из Новороссийска, поселившейся в одном из тайских ресторанов. Владелец заведения сообщил, что россиянка щелкала зажигалкой перед лицами посетителей и бросала бутылки в проезжавшие машины. Он пытался вызвать полицию, чтобы выгнать ее из ресторана, но безуспешно. Также он искал ее родственников или знакомых. В итоге мужчина обратился к волонтерам с просьбой помочь вернуть женщину на родину.