Россиянка оказалась в тайской психбольнице из-за кражи собачьего корма в храме

Днем ранее Telegram-канал Baza сообщил о 31-летней Анне У. из Новороссийска, поселившейся в одном из тайских ресторанов. Владелец заведения сообщил, что россиянка щелкала зажигалкой перед лицами посетителей и бросала бутылки в проезжавшие машины. Он пытался вызвать полицию, чтобы выгнать ее из ресторана, но безуспешно. Также он искал ее родственников или знакомых. В итоге мужчина обратился к волонтерам с просьбой помочь вернуть женщину на родину.