Конгрессмен Кин заявил, что не посещал работу четыре месяца из-за депрессии

Представитель палаты Конгресса США Том Кин заявил, что не посещал работу в течение четырех месяцев из-за депрессии. Об этом он сказал во время выступления в госоргане.
«Несколько месяцев назад я пошел в больницу на проверку. Тогда я не думал, что это приведет к долгому нахождению там. Мне поставили диагноз “депрессия”, — признался 57-летний Кин.
Как рассказал республиканец, он был уверен, что вернется к работе через несколько недель, при этом он ориентировался на оценки врачей. Однако в итоге с начала марта, когда конгрессмен начал лечение, он пропустил более ста голосовании в Конгрессе.
Ранее KP.RU сообщал, что глава ФБР Кэш Патель согласился пройти тест на алкогольную зависимость на фоне скандала после статьи The Atlantic. В материале утверждалось, что руководитель федерального бюро страдает от чрезмерного употребления алкоголя, из-за чего часто пропускает работу.