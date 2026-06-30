Эксперт Целиков рассказал, подорожают ли автозапчасти в России

Он отметил, что представленные данные не учитывают возможность выбора между оригинальными и неоригинальными комплектующими, цена на которые может различаться в пять раз. Он добавил, что серьезных предпосылок для дальнейшего подорожания нет, так как курс рубля остается крепким, а поставки уже давно выстроены преимущественно через Китай.