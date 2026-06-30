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Эксперт Целиков рассказал, подорожают ли автозапчасти в России

Эксперт Сергей Целиков заявил об отсутствии серьезных причин для дальнейшего подорожания автозапчастей.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость запчастей и расходных материалов для иномарок в России с начала текущего года увеличилась в среднем на 15−20 процентов, однако сейчас нет причин для дальнейшего подорожания запчастей. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал эксперт Сергей Целиков.

Он отметил, что представленные данные не учитывают возможность выбора между оригинальными и неоригинальными комплектующими, цена на которые может различаться в пять раз. Он добавил, что серьезных предпосылок для дальнейшего подорожания нет, так как курс рубля остается крепким, а поставки уже давно выстроены преимущественно через Китай.

Специалист также подчеркнул, что стоимость обслуживания сильно зависит от марки автомобиля, поскольку на массовые модели детали поставляются стабильно, а содержание сложных штучных машин обходится значительно дороже.

Ранее эксперт Александр Ковалев назвал самые дорогие в обслуживании моторы автомобилей.