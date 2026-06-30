Новости Калининграда: топливный приоритет, сухопутная блокада и «аномальная» Балтика

В июле в России вступает в силу ряд важных законов. Условия выдачи семейной ипотеки планируют изменить, привязав проценты к количеству детей, а также ограничив срок действия льготной ставки. Зарегистрировать права на недвижимость и сделки с ней теперь можно будет полностью дистанционно, без посещения МФЦ или нотариуса — по биометрии. А вот взять кредит будет сложнее. Ограничения коснутся заёмщиков, у которых на платежи по кредитам и займам уходит больше 50% дохода. Подробности — в нашем обзоре.