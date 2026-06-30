Новости Калининграда: топливный приоритет, сухопутная блокада и «аномальная» Балтика

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за вторник, 30 июня.
Главные события дня:
Мининфраструктуры: поставки дизеля и бензина в Калининград продолжаются.
Как сообщило региональное мининфраструктуры в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», накануне разгрузили партию дизеля. Ожидаются еще партии дизеля и бензина. «Региональное правительство делает все возможное для стабилизации ситуации на топливном рынке региона, — следует из сообщения ведомства. — Глава региона договорился об увеличении поставок и дополнительных отгрузках. В приоритете — обеспечить топливом общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику».
В Калининградскую область направили два дополнительных бензовоза «Лукойла».
В Калининградскую область направили два дополнительных бензовоза компании «Лукойл». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. «В помощь по доставке топлива до АЗС компания “Лукойл” направила в регион два дополнительных бензовоза, которые в ближайшее время приступят к работе», — говорится в сообщении.
Руководство портов: в Калининграде мы находимся в «фактической» сухопутной блокаде.
Экспорт и импорт в калининградских морских портах с 2022 года выполняется в минимальных объемах в связи с «фактической блокадой» сухопутных путей в Калининградскую область. Грузы переориентированы на другие российские порты. Об этом сообщил на встрече в РИЦ ТАСС директор по развитию портов Балтийского бассейна транспортной группы FESCO Алексей Ткаченко. «Если раньше Калининград, калининградский порт был в экспортном направлении ориентирован на европейских потребителей, то сейчас потребители переезжают ближе к Азии, к региону АТР», — отметил он.
Ученые сообщили об аномальной температуре воды у побережья Калининградской области.
Из-за жаркой погоды в Калининградской области вода в Балтийском море прогрелась до аномальных значений — +22…23 °С. Об этом сообщил ТАСС сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ им. Канта Николай Белов. «Температура воды в Балтийском море 22−23 градуса выше нуля. Это аномально, выше нормы. В июне она у нас должна быть порядка 18 градусов выше нуля. Такие значения привели к цветению водорослей», — сказал ученый.
В Калининграде выбрали нового почетного гражданина города.
Калининградские депутаты во вторник, 30 июня, выбрали нового почетного гражданина города. Из пяти кандидатур больше всех голосов получил изобретатель и предприниматель, гендиректор ООО «Обсервер» Роман Аранин (за него было отдано 22 голоса из 24).
Публикации «Нового Калининграда».
Ипотека, единое пособие, лимиты на кредиты, сделки по биометрии: нововведения июля.
В июле в России вступает в силу ряд важных законов. Условия выдачи семейной ипотеки планируют изменить, привязав проценты к количеству детей, а также ограничив срок действия льготной ставки. Зарегистрировать права на недвижимость и сделки с ней теперь можно будет полностью дистанционно, без посещения МФЦ или нотариуса — по биометрии. А вот взять кредит будет сложнее. Ограничения коснутся заёмщиков, у которых на платежи по кредитам и займам уходит больше 50% дохода. Подробности — в нашем обзоре.
Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей.
В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе работодатели были готовы платить больше всего станочнику, инженеру-энергетику, стропальщику, маркетологу и слесарю.
«Ночью. Бесплатно»: интервью с художником Фоксом, который рисует лис.
В 2016 году на улицах Калининграда стали появляться граффити с лисами, символ придумал художник с псевдонимом FOX (Фокс). Сначала власти пытались бороться с уличными художниками, потом разрешили нарисовать лису на официальном здании, признав, что это «милый символ Калининграда». Все эти десять лет Фокс не спешил себя раскрывать, но согласился дать интервью поэту и художнику Александру Дубровскому специально для «Нового Калининграда».
Обзор подготовила Оксана Шевченко. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».