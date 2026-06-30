Фармацевт Канани назвал три «утренних» симптома, указывающих на возможный диабет

Своевременная диагностика сахарного диабета критически важна для предотвращения серьезных осложнений со здоровьем. Однако заболевание часто протекает бессимптомно, из-за чего многие люди не подозревают о наличии диагноза. Фармацевт Аббас Канани рассказал о трех ранних признаках, на которые стоит обратить внимание сразу после утреннего пробуждения.
По словам специалиста, обычное чувство жажды — естественная реакция организма, однако постоянная и неестественно сильная потребность в жидкости, которая не проходит даже после питья, может быть ранним симптомом диабета. Кроме того, при сахарном диабете 2-го типа организм испытывает трудности с получением энергии из потребляемой пищи. Это приводит к возникновению ощущения сильного, не проходящего голода.
Регулярная потребность посещать туалет чаще обычного также является одним из классических клинических признаков заболевания. Канани подчеркнул, что эти симптомы могут проявляться уже в утренние часы. Он рекомендовал при появлении подобных жалоб как можно скорее обратиться к терапевту. Для подтверждения или исключения диагноза достаточно пройти простой и доступный анализ крови, передает The Mirror.
Директор НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Наталья Мокрышева заявила, что около 12 миллионов граждан России больны сахарным диабетом, при этом половина из них не знают о своей болезни.