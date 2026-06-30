Фармацевт Канани назвал три «утренних» симптома, указывающих на возможный диабет

По словам специалиста, обычное чувство жажды — естественная реакция организма, однако постоянная и неестественно сильная потребность в жидкости, которая не проходит даже после питья, может быть ранним симптомом диабета. Кроме того, при сахарном диабете 2-го типа организм испытывает трудности с получением энергии из потребляемой пищи. Это приводит к возникновению ощущения сильного, не проходящего голода.