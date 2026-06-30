Галибаф: Иран готов к военным действиям, если США нарушат меморандум

По его словам, Тегеран по-прежнему настаивает на реализации достигнутых договоренностей. Тем не менее в случае невыполнения США своей части договора Иран «готов к войне».
Отдельно Галибаф подчеркнул, что Тегеран заинтересован в реализации конкретных положений меморандума на практике и не планирует переходить к переговорам о ядерной программе без их исполнения.
— Мы ведем переговоры не с другом, а с противником, который не выполняет свои обещания и который в любой момент обязательно предпримет против нас действия, как только найдет возможность для этого, — приводит его слова иранское телевидение.
США и Иран 28 июня вновь обменялись ударами. Американская армия в ответ на «продолжающуюся иранскую агрессию» нанесла удары по нескольким целям на территории исламской республики. Иранские силы применили ударный беспилотник и поразили танкер под панамским флагом.
Востоковед Олег Макаренко в свою очередь считает, что с мирным соглашением между США и Ираном могут возникнуть некоторые сложности. Одна из причин — позиция Израиля.