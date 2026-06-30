Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники из РФ завоевали пять золотых медалей Международной олимпиады по физике

Кроме того, сборная России взяла Гран-при турнира.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России показала лучший командный результат на IV Международной научной физической олимпиаде (ISPhO 2026), завоевав пять золотых медалей и Гран-при турнира. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Сборная России вновь показала лучший результат на Международной научной физической олимпиаде — завоевала 5 золотых медалей и взяла Гран-при», — сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его секретариата.

Поздравляя победителей, министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил: «Каждая из этих наград — результат упорного труда, глубоких знаний и настоящей любви к физике. Успех российской сборной — достойный результат на мировой арене. Важно, что этот интеллектуальный турнир появился по инициативе нашей страны. С каждым годом он приобретает все большую популярность, а география олимпиады расширяется».

В этом году в олимпиаде приняли участие 136 школьников из 30 стран. Турнир проходил в онлайн-формате — это решение позволило свести к минимуму логистические трудности и значительно расширить географию участников.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше