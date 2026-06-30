Школьники из РФ завоевали пять золотых медалей Международной олимпиады по физике

Поздравляя победителей, министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил: «Каждая из этих наград — результат упорного труда, глубоких знаний и настоящей любви к физике. Успех российской сборной — достойный результат на мировой арене. Важно, что этот интеллектуальный турнир появился по инициативе нашей страны. С каждым годом он приобретает все большую популярность, а география олимпиады расширяется».