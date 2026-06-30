Российский нападающий Грицюк подписал трёхлетний контракт с «Нью-Джерси»

Грицюк выступает за «Нью-Джерси» с прошлого сезона. Летом 2025 года он подписал с командой однолетнее соглашение и сумел закрепиться в основном составе. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин провёл 66 матчей. За это время он набрал 31 очко, забросив 13 шайб и отдав 18 результативных передач.