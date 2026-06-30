Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский нападающий Грицюк подписал трёхлетний контракт с «Нью-Джерси»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» объявил о подписании нового контракта с российским нападающим Арсением Грицюком. О продлении соглашения сообщила пресс-служба «Дэвилз».

Новый договор рассчитан на три года. За этот период хоккеист заработает 9,75 млн долларов.

Грицюк выступает за «Нью-Джерси» с прошлого сезона. Летом 2025 года он подписал с командой однолетнее соглашение и сумел закрепиться в основном составе. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин провёл 66 матчей. За это время он набрал 31 очко, забросив 13 шайб и отдав 18 результативных передач.

Ранее Life.ru писал, что «Вегас» обменял второго лучшего снайпера плей-офф НХЛ Павла Дорофеева в «Рейнджерс». Взамен клуб из Лас-Вегаса получил 26-й и 92-й пики нынешнего драфта НХЛ, а также выбор в первом раунде драфта 2028 года.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.