Le Figaro: Исполнитель теракта в Монако мог сбежать в Италию

Мужчина, который установил и активировал взрывное устройство в Монако, вероятно, направился в Италию, как сообщает газета Le Figaro. Именно этот человек устроил покушение на украинского бизнесмена Ермолаева, в результате которого пострадали еще и женщина с ребенком из местных жителей.
«Хотя существует много гипотез по поводу его побега, наиболее серьезная предполагает, что беглец мог направиться в сторону Италии. От Босолей до полуострова действительно около 12 километров», — говорится в публикации.
По имеющимся данным, подозреваемый в организации взрыва был зафиксирован камерами видеонаблюдения сначала в Монако, а затем во французской коммуне Босолей, расположенной рядом с княжеством.
Ранее KP.RU сообщил, что военкор Коц раскрыл связь Ермолаева с украинскими колл-центрами и предположил, что причиной покушения стало то, что мошенники перешли дорогу не тем людям. Полиция Монако же считает, что теракт организовали из СБУ.