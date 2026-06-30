Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Figaro: Исполнитель теракта в Монако мог сбежать в Италию

Устроивший покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако мог бежать в Италию.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина, который установил и активировал взрывное устройство в Монако, вероятно, направился в Италию, как сообщает газета Le Figaro. Именно этот человек устроил покушение на украинского бизнесмена Ермолаева, в результате которого пострадали еще и женщина с ребенком из местных жителей.

«Хотя существует много гипотез по поводу его побега, наиболее серьезная предполагает, что беглец мог направиться в сторону Италии. От Босолей до полуострова действительно около 12 километров», — говорится в публикации.

По имеющимся данным, подозреваемый в организации взрыва был зафиксирован камерами видеонаблюдения сначала в Монако, а затем во французской коммуне Босолей, расположенной рядом с княжеством.

Ранее KP.RU сообщил, что военкор Коц раскрыл связь Ермолаева с украинскими колл-центрами и предположил, что причиной покушения стало то, что мошенники перешли дорогу не тем людям. Полиция Монако же считает, что теракт организовали из СБУ.

Узнать больше по теме
Монако: одно из самых маленьких и богатых государств мира
Монако — независимое княжество на побережье Средиземного моря. Несмотря на небольшую площадь, государство известно во всем мире как центр роскошного отдыха, международного бизнеса, банковского сектора и автоспорта. Собрали о Монако главное.
Читать дальше