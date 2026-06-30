Le Figaro: Исполнитель теракта в Монако мог сбежать в Италию

Мужчина, который установил и активировал взрывное устройство в Монако, вероятно, направился в Италию, как сообщает газета Le Figaro. Именно этот человек устроил покушение на украинского бизнесмена Ермолаева, в результате которого пострадали еще и женщина с ребенком из местных жителей.