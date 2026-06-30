Эксперт Татаринов назвал способ проверки сайтов на предмет мошенничества

Татаринов отметил, что для проверки подлинности веб-страницы рекомендуется обращать внимание на цифровой сертификат ресурса. Для этого достаточно кликнуть по иконке замка в адресной строке браузера и изучить сроки действия документа, а также информацию о его выдаче.