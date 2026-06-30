Эксперт Татаринов назвал способ проверки сайтов на предмет мошенничества

Необходимо обращать внимание на цифровой сертификат сайта, чтобы отличить его от ресурса, созданного мошенниками. Об этом сообщил эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов в беседе с радио Sputnik.
Ранее в МВД сообщили, что нейросеть ChatGPT может перенаправлять пользователей на поддельные интернет-ресурсы, созданные мошенниками для кражи личных данных и денежных средств.
Специалист подчеркнул, что популярная нейросеть в данной ситуации выполняет функцию обычной поисковой системы. Ни один подобный сервис не способен гарантировать безопасность ресурсов и достоверность размещенной на них информации.
Татаринов отметил, что для проверки подлинности веб-страницы рекомендуется обращать внимание на цифровой сертификат ресурса. Для этого достаточно кликнуть по иконке замка в адресной строке браузера и изучить сроки действия документа, а также информацию о его выдаче.
Анализ этих технических данных позволяет сделать предварительные выводы о легитимности выбранного интернет-портала. Однако наличие сертификата само по себе не дает абсолютных гарантий защиты от злоумышленников.
Самым надежным способом защиты от киберпреступников остается полный отказ от ввода конфиденциальной информации на подозрительных страницах. Эксперт напомнил базовое правило цифровой гигиены, согласно которому любые оставленные в сети данные навсегда там остаются.
Ранее киберэксперт Владимир Зыков объяснил, как мошенники обманывают детей в игровых чатах.