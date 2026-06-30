Умер актер сериала про королевского стрелка Шарпа Майкл Бирн

Артист родился в 1943 году в Лондоне. С 1964 года играл в театре, а с 1972 года начал карьеру в кино. За свою театральную карьеру Майкл Бирн сыграл множество ролей, среди них: Клаудио в «Много шума из ничего», доктор Роберто Минадна в «Смерть и дева» и Максвелл в «Двойной игре». В 2010 году Бирн сыграл Ромео ы постановке театра Олд Вик «Джульетта и ее Ромео». Его партнершей на сцене была Шан Филлипс.