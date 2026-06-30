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Умер актер сериала про королевского стрелка Шарпа Майкл Бирн

Британский актер Майкл Бирн, сыгравший в одной из серий «Приключений королевского стрелка Шарпа», скончался в возрасте 82 лет, сообщает The Guardian. Причина смерти не уточняется.

Британский актер Майкл Бирн, сыгравший в одной из серий «Приключений королевского стрелка Шарпа», скончался в возрасте 82 лет, сообщает The Guardian. Причина смерти не уточняется.

Артист родился в 1943 году в Лондоне. С 1964 года играл в театре, а с 1972 года начал карьеру в кино. За свою театральную карьеру Майкл Бирн сыграл множество ролей, среди них: Клаудио в «Много шума из ничего», доктор Роберто Минадна в «Смерть и дева» и Максвелл в «Двойной игре». В 2010 году Бирн сыграл Ромео ы постановке театра Олд Вик «Джульетта и ее Ромео». Его партнершей на сцене была Шан Филлипс.

Как отмечает The Guardian, в кино и на телевидении Майкл Бирн зачастую исполнял роли второго плана и эпизодические роли. Он играл второстепенных персонажей в «Гарри Поттере и Дарах Смерти», «Улице Коронации», «Храбром сердце», «Индиане Джонсе», а также в нескольких сериях «Приключений королевского стрелка Шарпа» с Шоном Бином в главной роли.