FAZ: Италия заблокировала долгосрочную помощь Киеву от НАТО на 2027 год

Италия заблокировала долгосрочную военную помощь для Украины от НАТО на 2027 год. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Согласно источнику, многие постоянные представители стран-участников Североатлантического альянса поддержали инициативу из проекта итогового заявления саммита НАТО, который должен состояться в Турции. Она предполагает, что альянс выделит для Киева 70 млрд евро на вооружения в 2026 году.
Однако Италия выступила против продления поддержки на 2027 год, несмотря на то, что в тексте документа говорилось о помощи «как минимум на сопоставимом уровне».
Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении республики не поддерживать дальнейшую военную помощь Украине на предстоящем саммите НАТО.