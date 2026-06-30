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FAZ: Италия заблокировала долгосрочную помощь Киеву от НАТО на 2027 год

Италия выступила против предоставления Украине военной помощи на предстоящий год со стороны НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Италия заблокировала долгосрочную военную помощь для Украины от НАТО на 2027 год. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Согласно источнику, многие постоянные представители стран-участников Североатлантического альянса поддержали инициативу из проекта итогового заявления саммита НАТО, который должен состояться в Турции. Она предполагает, что альянс выделит для Киева 70 млрд евро на вооружения в 2026 году.

Однако Италия выступила против продления поддержки на 2027 год, несмотря на то, что в тексте документа говорилось о помощи «как минимум на сопоставимом уровне».

Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении республики не поддерживать дальнейшую военную помощь Украине на предстоящем саммите НАТО.

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