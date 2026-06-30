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Ученые обнаружили неожиданный фактор риска деменции в среднем возрасте

Ученые нашли взаимосвязь между обструктивным апноэ сна и повышенным риском развития деменции в среднем возрасте.

Источник: Аргументы и факты

Ученые из австралийского Университета Монаша определили, что обструктивное апноэ сна может быть связано с ухудшением памяти и повышенным риском развития деменции в среднем возрасте. Работа опубликована в журнале Alzheimer’s & Dementia.

Исследователи изучили данные 2795 человек в возрасте от 40 до 70 лет. Они сравнили когнитивные способности людей с апноэ сна и без него.

Ученые выяснили, что участники с апноэ хуже проходили тесты на память. При этом наиболее выраженные нарушения наблюдались у тех, кто не получал терапию. У людей, проходивших лечение, показатели памяти были сопоставимы с результатами участников без апноэ.

Как считают авторы работы, раннее выявление и лечение апноэ может стать одним из способов для сохранения здоровья мозга и снижения риска когнитивных нарушений.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, как болезнь Альцгеймера распространяется по головному мозгу.