Умер Майкл Бирн, актер из «Индианы Джонса» и «Гарри Поттера»

Актер, родившийся на севере Лондона, начал карьеру в Королевском национальном театре The Old Vic в 1960-х годах, играя небольшие роли с такими актерами, как Лоренс Оливье и Мэгги Смит. Позже он продолжил работу в других лондонских театрах и начал сниматься в кино, запомнившись ролью полковника СС Вальтера Вогеля в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989) с Харрисоном Фордом и Шоном Коннери.