Умер Майкл Бирн, актер из «Индианы Джонса» и «Гарри Поттера»

Умер британский актер Майкл Бирн, прославившийся ролями в фильмах об Индиане Джонсе, Джеймсе Бонде и Гарри Поттере. Он скончался в возрасте 82 лет. Об этом стало известно из публикации в газете The Guardian, которая не уточнила подробности смерти актера.
Бирн известен по фильмам: «Завтра не умрет никогда» (Tomorrow Never Dies, 1997), где он сыграл агента 007, и «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» (Harry Potter and the Deathly Hallows — Part 1, 2010).
Актер, родившийся на севере Лондона, начал карьеру в Королевском национальном театре The Old Vic в 1960-х годах, играя небольшие роли с такими актерами, как Лоренс Оливье и Мэгги Смит. Позже он продолжил работу в других лондонских театрах и начал сниматься в кино, запомнившись ролью полковника СС Вальтера Вогеля в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989) с Харрисоном Фордом и Шоном Коннери.
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