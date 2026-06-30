Диетолог Устинова назвала идеальную основу для окрошки

Традиционная летняя окрошка является крайне полезным диетическим блюдом, которое улучшает пищеварение и помогает поддерживать оптимальный вес. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, диетолог и Елена Устинова.
Наибольшую пользу организму приносит жидкая основа в виде кефира или молочной сыворотки, поскольку они содержат необходимые молочнокислые бактерии и белок. Диетолог рекомендует избегать классического кваса приверженцам здорового питания, так как этот напиток делает блюдо слишком высокоуглеводным.
Идеальным наполнением для блюда станут свежие огурцы, зеленый лук, укроп и вареная свекла, которые обеспечат организм необходимой клетчаткой. В качестве белкового компонента специалист советует использовать вареные яйца или нежирное мясо, полностью отказавшись от колбасных изделий и ветчины.
Для придания пикантного вкуса в порцию можно добавить немного горчицы, а соотношение ингредиентов легко регулировать в зависимости от личных предпочтений. Увеличение количества яиц сделает блюдо более сытным и белковым, а добавление свежих овощей повысит долю полезных пищевых волокон.
Благодаря низкой калорийности и большому объему клетчатки такой летний суп обеспечивает долгое чувство сытости без риска набора лишних килограммов. Именно поэтому блюдо остается незаменимым продуктом в рационе людей, стремящихся контролировать свой вес и заботящихся о здоровье кишечника.
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