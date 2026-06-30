Диетолог Устинова назвала идеальную основу для окрошки

Для придания пикантного вкуса в порцию можно добавить немного горчицы, а соотношение ингредиентов легко регулировать в зависимости от личных предпочтений. Увеличение количества яиц сделает блюдо более сытным и белковым, а добавление свежих овощей повысит долю полезных пищевых волокон.