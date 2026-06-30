Британия выделит около 2 млрд долларов на борьбу с подлодками РФ в Арктике

Британия планирует выделить порядка 2 млрд долларов на борьбу с российскими подлодками в Арктике. Это следует из бюджетного плана, опубликованного Министерством обороны страны.
«Atlantic Bastion создаст передовые гибридные военно-морские силы для защиты Великобритании и союзников по НАТО от новых угроз», — говорится в документе.
Уточняется, что средства планируется выделять в рамках программы «Атлантический бастион», реализация которой будет проходить в течение следующих четырех лет. Она якобы позволит Лондону находить и отслеживать подлодки в регионе.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин назвал стратегическим преимуществом наличие российских атомных подводных лодок в Арктике. До этого представители НАТО признали сложность в обнаружении техники РФ в регионе.