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Британия выделит около 2 млрд долларов на борьбу с подлодками РФ в Арктике

Британия планирует создать гибридные военно-морские силы в Арктике в рамках программы «Атлантический бастион».

Источник: Комсомольская правда

Британия планирует выделить порядка 2 млрд долларов на борьбу с российскими подлодками в Арктике. Это следует из бюджетного плана, опубликованного Министерством обороны страны.

«Atlantic Bastion создаст передовые гибридные военно-морские силы для защиты Великобритании и союзников по НАТО от новых угроз», — говорится в документе.

Уточняется, что средства планируется выделять в рамках программы «Атлантический бастион», реализация которой будет проходить в течение следующих четырех лет. Она якобы позволит Лондону находить и отслеживать подлодки в регионе.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин назвал стратегическим преимуществом наличие российских атомных подводных лодок в Арктике. До этого представители НАТО признали сложность в обнаружении техники РФ в регионе.

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