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Норвежские следователи опубликовали вещи погибшего на острове Москен

На западном побережье необитаемого норвежского острова Москен волонтеры обнаружили тело неизвестного мужчины.

На западном побережье необитаемого норвежского острова Москен волонтеры обнаружили тело неизвестного мужчины. Как передает таблоид Bild, предварительные данные указывают на то, что тело находилось в воде от одной недели до месяца. Находка была сделана еще 15 июня.

Личность погибшего пока не установлена. Норвежская полиция определила приблизительный возраст мужчины и взяла образцы ДНК для создания генетического профиля. Однако попытки идентифицировать личность через базы данных не принесли результата, в связи с чем следователи инициировали международный розыск.

Для привлечения внимания общественности полиция обнародовала фотографии личных вещей, обнаруженных при погибшем. Среди них кроссовки Tommy Hilfiger 48-го размера, кольцо из белого золота с камнями и часы Casio G-Shock. Несмотря на публикацию этих примет, установить личность мужчины пока не удалось. Обстоятельства и причина гибели остаются невыясненными.

Остров Москен площадью всего полтора квадратных километра входит в архипелаг Лофотенских островов. Ранее он использовался для выпаса овец. У его северной оконечности находится Москенстраумен один из самых мощных водоворотов в мире, что может объяснять появление тела в этом районе.

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