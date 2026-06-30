Умер сыгравший в «Гарри Поттере» и «Индиане Джонсе» британский актёр Майкл Бирн

За почти 60 лет карьеры Бирн снялся в десятках фильмов и сериалов. В поттериане он исполнил роль тёмного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, а в третьем фильме об Индиане Джонсе сыграл нацистского полковника Эрнста Фогеля. Кроме того, актёр появился в картинах «Храброе сердце», «Завтра не умрёт никогда», «Банды Нью-Йорка» и ряде популярных британских телесериалов.