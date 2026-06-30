The Hollywood Reporter назвал возможного дистрибьютора фильма о Сэме Альтмане

Американская кинокомпания Neon ведет переговоры о покупке прав на прокат фильма Луки Гуаданьино «Искусственный» об основателе OpenAI Сэме Альтмане. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. Изначально фильм должна была выпускать Amazon MGM Studios, однако в середине июня студия отказалась от проекта.