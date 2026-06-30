Эксперт Малых рассказал о преимуществах китайских ИИ-моделей

Эксперт отметил, что сегодня китайская разработка лишь незначительно уступает флагманским продуктам OpenAI и Anthropic, а дальнейшее лидерство нового поколения моделей вполне возможно. При этом существующие тесты отражают лишь отдельные аспекты качества и не дают исчерпывающей картины реального положения дел на рынке.