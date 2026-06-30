Эксперт Малых рассказал о преимуществах китайских ИИ-моделей

Китайская компания Z.ai разрабатывает открытые нейросети семейства GLM, которые по своим возможностям уже приближаются к ведущим американским аналогам. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель центра разработки больших языковых моделей MWS AI Валентин Малых.
Последняя версия нейросети под названием GLM-5.2 демонстрирует результаты на уровне передовых западных решений и остается полностью открытой для самостоятельного развертывания. Такой подход позволяет организациям использовать технологию в собственной инфраструктуре без жестких ограничений и обязательного подключения через закрытые программные интерфейсы.
Эксперт отметил, что сегодня китайская разработка лишь незначительно уступает флагманским продуктам OpenAI и Anthropic, а дальнейшее лидерство нового поколения моделей вполне возможно. При этом существующие тесты отражают лишь отдельные аспекты качества и не дают исчерпывающей картины реального положения дел на рынке.
Догнать американских лидеров исключительно за счет финансовых вливаний крайне сложно из-за их колоссального капитала и накопленных ресурсов. Для реального изменения расстановки сил потребуется кардинальный технологический сдвиг с переходом на принципиально новую архитектуру или использованием квантовых процессоров, уверен эксперт.
Обойти конкурентов по чистой вычислительной мощности будет тяжело, но китайские разработчики делают гонку менее выгодной для западных компаний за счет оптимального соотношения цены и пользы, продолжил Малых. Большинство пользователей не готовы многократно переплачивать за минимальный прирост интеллекта, который в стандартных сценариях остается практически незаметным.
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