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Самолёт подал сигнал о захвате судна и пошел на экстренную посадку

Самолёт польской авиакомпании совершил срочную посадку в Бургасе.

Источник: Комсомольская правда

Самолет рейса LOT 155 по маршруту Варшава — Тель-Авив срочно приземлился в болгарском Бургасе по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе местного министерства транспорта.

По уточнениям, инцидент произошел из-за сбоя в работе транспондера. Он ложно активировал сигнал бедствия 7500, обычно свидетельствующий о захвате воздушного судна.

По информации ведомства, инцидент спровоцировал экстренное заседание кризисной группы и объявление тревоги.

Воздушное судно взяли на сопровождение болгарские военные самолеты. Посадка в Бургасе прошла штатно в 17:15 по мск. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас лайнер готовят к вылету из Бургаса, чтобы продолжить прерванный маршрут до пункта назначения.

Немногим ранее в аэропорту Мирного пассажирский лайнер после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.