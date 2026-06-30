Самолёт подал сигнал о захвате судна и пошел на экстренную посадку

Самолет рейса LOT 155 по маршруту Варшава — Тель-Авив срочно приземлился в болгарском Бургасе по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе местного министерства транспорта.
По уточнениям, инцидент произошел из-за сбоя в работе транспондера. Он ложно активировал сигнал бедствия 7500, обычно свидетельствующий о захвате воздушного судна.
По информации ведомства, инцидент спровоцировал экстренное заседание кризисной группы и объявление тревоги.
Воздушное судно взяли на сопровождение болгарские военные самолеты. Посадка в Бургасе прошла штатно в 17:15 по мск. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Сейчас лайнер готовят к вылету из Бургаса, чтобы продолжить прерванный маршрут до пункта назначения.
Немногим ранее в аэропорту Мирного пассажирский лайнер после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.