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Астронавты NASA провели ремонтные работы и вернулись на борт МКС

Этот выход в космос стал вторым для Кристофера Уильямса и пятым для Джессики Меир.

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Американские астронавты Кристофер Уильямс и Джессика Меир завершили выход в открытый космос для проведения ремонтных работ и вернулись на борт Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Астронавты NASA Крис Уильямс и Джессика Меир завершили в 15:40 по времени Восточного побережья США (22:40 мск — прим. ТАСС) выход в открытый космос. За 7 часов 20 минут они выполнили свою основную задачу — заменили неисправный запястный шарнир в робо-руке Canadarm2», — говорится в сообщении на сайте NASA.

Этот выход в космос стал вторым для Уильямса и пятым для Меир.

Canadarm2 — канадская система манипуляторов на американском сегменте МКС. Длина манипулятора из семи суставов составляет 17,6 м, а вес — около 1 800 кг. При этом она способна управлять объектами массой до 116 тыс. кг. Среди задач робототехнической системы — захват и пристыковка к станции беспилотных грузовых кораблей, перемещение грузов и оборудования, осмотр станции и помощь специалистам МКС во время выходов в открытый космос.

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