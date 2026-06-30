Конгрессмен признался, что не был на работе четыре месяца из-за депрессии

Член палаты представителей США Том Кин сообщил, что почти четыре месяца отсутствовал на работе из-за проблем с психическим здоровьем. Во время выступления в конгрессе политик рассказал, что после обращения в больницу врачи диагностировали у него депрессию, из-за чего лечение затянулось на несколько месяцев.
57-летний республиканец из штата Нью-Джерси признался, что изначально рассчитывал быстро вернуться к исполнению обязанностей. Однако, по его словам, процесс восстановления оказался более длительным, чем ожидалось. Сейчас конгрессмен заявил, что чувствует себя значительно лучше и готов продолжить работу.
Кин подчеркнул, что решил открыто рассказать о своем опыте, чтобы поддержать людей, сталкивающихся с подобными трудностями. Он выразил надежду, что его история поможет кому-то обратиться за необходимой помощью. За время отсутствия в конгрессе политик пропустил более ста голосований, а его сотрудники объясняли паузу лишь медицинскими причинами без дополнительных подробностей.
Ранее французские ученые определили, что регулярные занятия скандинавской ходьбой могут облегчить симптомы депрессии через пять недель.