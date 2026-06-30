Конгрессмен признался, что не был на работе четыре месяца из-за депрессии

Член палаты представителей США Том Кин сообщил, что почти четыре месяца отсутствовал на работе из-за проблем с психическим здоровьем. Во время выступления в конгрессе политик рассказал, что после обращения в больницу врачи диагностировали у него депрессию, из-за чего лечение затянулось на несколько месяцев.