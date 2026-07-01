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Прямые авиарейсы стартуют из Петербурга в Сухум 17 июля

Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 16,8 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Этим летом жители Петербурга получат возможность вновь путешествовать в Абхазию на самолете. Первый прямой рейс в Сухум из северной столицы запланирован на пятницу, 17 июля. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

— Возобновление рейсов в Санкт-Петербург стало радостным событием для аэропорта и пассажиров. Прямое сообщение между городами теперь снова доступно, — рассказали в воздушной гавани Абхазии.

Теперь петербуржцы могут приобрести билеты на рейс. Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 16,8 тысяч рублей. Полеты из Северной столицы будут осуществляться днем, а время в пути составит около 4 часов 20 минут.

Напомним, ранее из Петербурга запустят прямые рейсы во Вьетнам до конца 2026 года. Авиакомпания анонсировала планы по запуску прямых рейсов между Вьетнамом и Северной столицей.

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