FT: Украина просит признать суда «теневого флота» РФ законными военными целями

Украина обратилась в Международную морскую организацию (IMO) с просьбой признать суда российского «теневого флота» легитимными военными целями. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо вице-премьер-министра Алексея Кулебы.
В документе утверждается, что перевозка энергоносителей, которые попадают под санкции, напрямую финансирует российскую агрессию, поэтому такие корабли не могут считаться обычным гражданским транспортом, заявил Кулеба.
По его словам, деятельность российских нефтяных и газовых перевозчиков имеет критически важное значение для формирования оборонного бюджета РФ. Ожидается, что рассмотрение этого вопроса вызовет острую дискуссию в IMO, говорится в сообщении.
Ранее Франция задержала у берегов Сицилии очередной нефтяной танкер Deliver, следовавший из России под флагом Камеруна. Париж посчитал его частью «теневого флота» РФ, используемого для обхода санкций. До этого стало известно, что власти Великобритании планируют продать почти 100 тысяч тонн нефти с другого задержанного танкера. Что известно об этих инцидентах и как на них отреагировала Россия — в материале «Вечерней Москвы».