FT: Украина просит признать суда «теневого флота» РФ законными военными целями

Ранее Франция задержала у берегов Сицилии очередной нефтяной танкер Deliver, следовавший из России под флагом Камеруна. Париж посчитал его частью «теневого флота» РФ, используемого для обхода санкций. До этого стало известно, что власти Великобритании планируют продать почти 100 тысяч тонн нефти с другого задержанного танкера. Что известно об этих инцидентах и как на них отреагировала Россия — в материале «Вечерней Москвы».