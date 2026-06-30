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В Северной Осетии реконструируют и построят 12 объектов здравоохранения

Завершить работы планируется в этом году.

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июня. /ТАСС/. Реконструкция и строительство 12 объектов здравоохранения пройдет в Северной Осетии в этом году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Георгий Атаров в Telegram-канале по итогам встречи с заместителем министра здравоохранения России Натальей Сибиряковой.

«В этом году в рамках госпрограммы “Развитие здравоохранения” мы реализуем 12 объектов. В Верхнем Фиагдон приступили к реконструкции Республиканского центра пульмонологической помощи. Уже завершен демонтаж старого здания, установлены ограждения, работаем с фундаментом», — говорится в сообщении.

Ведется капитальный ремонт врачебной амбулатории в селении Хазнидон, в филиалах поликлиники № 1 в п. Заводской и женской консультации поликлиники № 4 во Владикавказе.

В 2027 году планируется обновление двух поликлиник во Владикавказе и амбулатории в горном поселке Мизур. Также в планах начать строительство нового родильного отделения на 45 коек в Моздоке и реконструкцию республиканского онкологического диспансера.