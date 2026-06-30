Кардиолог Чайковская заявила о вреде одиночества для сердца

Специалист подчеркнула, что для поддержания здоровья критически важно не просто количество социальных контактов, а наличие доверительных отношений и чувства собственной нужности. Активное общение в социальных сетях не спасает от глубокой изоляции, поэтому ощущение сопричастности должно стать важной частью общей стратегии сохранения здоровья наряду с традиционной медицинской помощью.