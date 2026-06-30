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Кардиолог Чайковская заявила о вреде одиночества для сердца

Кардиолог Мария Чайковская предупредила, что из-за одиночества организм работает в режиме хронического стресса.

Источник: www_aif_ru

Хроническое одиночество значительно повышает риск развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений сердечного ритма. Об опасных скрытых угрозах для здоровья в беседе с изданием «Лента.ру» предупредила врач-кардиолог Мария Чайковская.

Масштабное исследование с участием трехсот двадцати тысяч человек доказало, что чувство эмоциональной изоляции вдвое увеличивает вероятность фибрилляции предсердий, инфаркта и инсульта. Длительное пребывание в таком состоянии переводит организм в режим постоянного стресса, провоцирует воспаления и скачки артериального давления, что серьезно нарушает стабильность работы главного органа.

Специалист подчеркнула, что для поддержания здоровья критически важно не просто количество социальных контактов, а наличие доверительных отношений и чувства собственной нужности. Активное общение в социальных сетях не спасает от глубокой изоляции, поэтому ощущение сопричастности должно стать важной частью общей стратегии сохранения здоровья наряду с традиционной медицинской помощью.

Длительный стресс и тревога являются критическими факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ Пироговского университета Екатерина Алимова. По ее словам, постоянный выброс гормонов и системное воспаление нарушают сосудистый тонус, что провоцирует артериальную гипертензию и атеросклероз.

Полностью избавиться от стресса невозможно, однако снизить его негативное влияние на организм помогают регулярные физические нагрузки, дыхательные практики и нормализация сна. Специалист особо выделила йогу и когнитивно-поведенческую терапию, отметив, что в некоторых случаях пациентам может потребоваться консультация психотерапевта для назначения медикаментозного лечения.

Ранее кардиолог назвал четыре показателя, способные предупредить инфаркт у женщин.