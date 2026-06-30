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Россия внимательно следит за учениями НАТО в Болгарии

Масленников: РФ следит за учениями НАТО в Болгарии и агрессией Альянса.

Источник: Комсомольская правда

Россия внимательно мониторит учения НАТО в Болгарии, равно как и всю другую активность Альянса, носящую агрессивный характер. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Разумеется, мы отслеживаем не только эти учебно-тренировочные мероприятия, но и всю деятельность НАТО, поскольку она носит очевидно агрессивный характер по отношению к России», — сказал Масленников для РИА Новости.

30 июня в Черном море начались крупные учения НАТО — Breeze. Инициатором проведения маневров выступила Болгария. Активная фаза учений рассчитана на месяц.

Дипломат также отметил, что подобные маневры в акватории Черного моря проводятся болгарскими военно-морскими силами совместно с союзниками и партнерами по Альянсу далеко не впервые.

По словам военного эксперта Александра Степанова, Breeze с участием ВМС Болгарии нацелены на подготовку НАТО к конфликту с РФ в Черном и Средиземном морях.

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