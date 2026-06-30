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Калининград станет городом без самокатов, но ненадолго

Ограничения будут действовать с 3 по 5 июля.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в дни празднования 80-летия города и области запретят движение и парковку самокатов. Ограничения коснутся как прокатной, так и личной техники. Об этом предупредили в мэрии.

В городе с 3 по 5 июля введут 11 запретных зон:

с 14:00 3 июля до 22:00 5 июля — Верхнее озеро и парк «Юность»; с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля — остров Канта; с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля — остров Октябрьский; с 9:00 до 12:00 4 июля — Мемориал 1200 гвардейцам; с 9:00 до 22:00 4 июля — стадион «Балтика»; с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля — проспект Мира, ул. Театральная, пл. Победы, Ленинский проспект (пешеходная зона); с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля — ул. Профессора Баранова (пешеходная зона); с 14:00 до 22:00 4 июля — ул. Флотская; с 14:00 до 22:00 4 июля — Летнее озеро; с 14:00 до 22:00 4 июля — Чкаловск; с 14:00 до 22:00 5 июля — Центральный парк.

В Калининграде с 3 по 5 июля ограничат движение транспорта и изменят схему движения автобусов и троллейбусов.

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