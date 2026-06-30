Калининград станет городом без самокатов, но ненадолго

с 14:00 3 июля до 22:00 5 июля — Верхнее озеро и парк «Юность»; с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля — остров Канта; с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля — остров Октябрьский; с 9:00 до 12:00 4 июля — Мемориал 1200 гвардейцам; с 9:00 до 22:00 4 июля — стадион «Балтика»; с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля — проспект Мира, ул. Театральная, пл. Победы, Ленинский проспект (пешеходная зона); с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля — ул. Профессора Баранова (пешеходная зона); с 14:00 до 22:00 4 июля — ул. Флотская; с 14:00 до 22:00 4 июля — Летнее озеро; с 14:00 до 22:00 4 июля — Чкаловск; с 14:00 до 22:00 5 июля — Центральный парк.