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Макрону пора уходить: во Франции назвали даты президентских выборов

OF: во Франции могут назначить президентские выборы на 18 апреля 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

Первый тур президентских выборов во Франции, как ожидается, может состояться 18 апреля 2027 года, а второй — 2 мая. Об этом сообщает Ouest France.

По данным издания, именно эти даты планируется вынести на рассмотрение заседания Совета министров, которое пройдет 1 июля под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона.

После консультаций между МВД Франции и представителями политических партий окончательное решение должен утвердить глава государства, а затем оформить правительство, пишет газета.

Согласно французской конституции, президентские выборы должны пройти не ранее чем за 35 дней и не позднее чем за 20 дней до окончания полномочий действующего главы государства. Президентский срок Макрона истекает 14 мая 2027 года.

Ранее Макрон высказался о своей возможной отставке. Президент заявил, что намерен и дальше исполнять должностные обязанности лидера Франции. По его словам, он продолжит прилагать все усилия ради своей страны.

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