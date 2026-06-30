Макрону пора уходить: во Франции назвали даты президентских выборов

Первый тур президентских выборов во Франции, как ожидается, может состояться 18 апреля 2027 года, а второй — 2 мая. Об этом сообщает Ouest France.
По данным издания, именно эти даты планируется вынести на рассмотрение заседания Совета министров, которое пройдет 1 июля под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона.
После консультаций между МВД Франции и представителями политических партий окончательное решение должен утвердить глава государства, а затем оформить правительство, пишет газета.
Согласно французской конституции, президентские выборы должны пройти не ранее чем за 35 дней и не позднее чем за 20 дней до окончания полномочий действующего главы государства. Президентский срок Макрона истекает 14 мая 2027 года.
Ранее Макрон высказался о своей возможной отставке. Президент заявил, что намерен и дальше исполнять должностные обязанности лидера Франции. По его словам, он продолжит прилагать все усилия ради своей страны.