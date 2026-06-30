Доктор Махова назвала признаки сомнительных БАДов

Она отметила, что производитель часто использует псевдонаучные концепции детокса и очищения организма для привлечения покупателей. Также продвигаются идеи о том, что комплексы служат страховкой от всех болезней, а восполнение дефицита рекомендуют проводить по сомнительным тестам. Кроме того, должны насторожить обещания о «суперэффективности» мегадоз витаминов (например, дозировки витамина D по 10 тыс. единиц).