Доктор Махова назвала признаки сомнительных БАДов

Многие популярные добавки и методы их продвижения являются лишь способом заработка, а не заботой о самочувствии. Об этом «Российской газете» рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.
Она отметила, что производитель часто использует псевдонаучные концепции детокса и очищения организма для привлечения покупателей. Также продвигаются идеи о том, что комплексы служат страховкой от всех болезней, а восполнение дефицита рекомендуют проводить по сомнительным тестам. Кроме того, должны насторожить обещания о «суперэффективности» мегадоз витаминов (например, дозировки витамина D по 10 тыс. единиц).
Специалист подчеркивает, что не следует принимать добавки на всякий случай при наличии разнообразного питания. Подобная практика создает ложное чувство безопасности и заставляет людей игнорировать физическую активность и качество сна. Истинное здоровье зависит от управления стрессом и отказа от курения, а не от бесконтрольного употребления пилюль.
Приоритетом всегда должна оставаться еда, а не аптечные таблетки. Нутриенты из обычной пищи усваиваются гораздо лучше и работают синергически, усиливая действие друг друга. Например, витамин C из цитрусовых отлично сочетается с биофлавоноидами, а железо из мяса имеет высокую биодоступность. Аналогичным образом витамин D из жирной рыбы прекрасно взаимодействует с омега-3 жирными кислотами.
Именно поэтому сбалансированный рацион способен обеспечить организм всеми необходимыми веществами без помощи синтетических комплексов. Грамотно составленное меню является лучшим лекарством для поддержания общего самочувствия и профилактики заболеваний.
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