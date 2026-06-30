Очередной гол Холанда и герой-вратарь. Норвежцы вышли в ⅛ финала ЧМ

Тем не менее норвежцы в конце матча создали эталонную атаку. Вышедший на замену Оскар Бобб сделал проникающую передачу в штрафную, откуда Петр Берг отпасовал в центр, и Холанд легким движением отправил мяч в пустые ворота. Гол получился немного скомканным, так как Холанд неудачно подставил ногу, но мяч все-таки пересек линию. Ивуарийцы имели отличный момент в конце матча, чтобы сравнять счет. Тот самый Диалло уже в добавленное время пробил со штрафного в левый верхний угол, но вратарь Эрьян Нюланд в прыжке перевел мяч на угловой. Всего же на его счету три сейва в матче.