Летний фортепианный фестиваль Pianissimo стартует в Нижнем Новгороде

Международный фортепианный фестиваль Pianissimo открывает летний сезон в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина. Концерты будут проходить с 1 июля по 11 августа на знаменитой стрелке в концертном Пакгаузе.