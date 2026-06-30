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Летний фортепианный фестиваль Pianissimo стартует в Нижнем Новгороде

С 1 июля по 11 августа в концертном Пакгаузе выступят молодые пианисты из России, Италии, Турции и других стран.

Международный фортепианный фестиваль Pianissimo открывает летний сезон в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина. Концерты будут проходить с 1 июля по 11 августа на знаменитой стрелке в концертном Пакгаузе.

Перед нижегородскими зрителями выступят молодые музыканты нового поколения, которые уже определяют будущее мировой сцены. Среди участников заявлены исполнители из России, Италии, Португалии, Турции и Южной Кореи, в том числе Владимир Петров, Маттео Буонаноче, Жуан Нету Виейра, Моён Юн и Джан Сарач. Откроет программу 1 июля резидент фестиваля, лауреат престижного конкурса имени П. И. Чайковского Константин Емельянов.

В репертуаре летнего цикла прозвучат бессмертные произведения великих классиков: Баха, Бетховена, Шопена, Листа, Рахманинова и Прокофьева. В рамках проекта концерты также состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Петергофе и Калининграде, а подробная нижегородская программа доступна на сайте театра оперы и балета.

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